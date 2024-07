REVELAÇÃO

Amante de Yuri tentou vender informações por R$ 30 mil, diz Iza

Cantora terminou com jogador através de um vídeo publicado em seu perfil do Instagram

A cantora Iza surpreendeu os internautas, na noite desta quarta-feira (10), com o anúncio do término da relação com Yuri Lima. De acordo com a cantora, a mulher com quem o jogador a traiu tentou vender prints e fotos que comprovavam a traição para veículos de imprensa por R$ 30 mil.