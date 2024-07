ADMITIU QUE ERROU

Yuri Lima fala sobre término com Iza e mensagens: 'Falei muita besteira'

Jogador falou sobre mensagens trocadas com a baiana Kevelin Gomes

Publicado em 11 de julho de 2024 às 09:58

Yuri Lima e Iza Crédito: Reprodução/Instagram

Após a repercussão do término com a cantora Iza, o jogador Yuri Lima falou pela primeira vez sobre a situação. Ao portal Léo Dias, ele disse que não conseguiu falar com Iza ainda e que "perdeu a família".

“Ela não merecia passar por isso! E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza (sic)", disse em mensagem enviada ao site.

Yuri disse ainda que toda a situação aconteceu por ego. "E por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de vdd … mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela … A CULPA É TODA MINHA! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar putaria (sic)", completou, sobre a troca de mensagens com a baiana Kevelin Gomes.

O jogador falou que está sem chão. "Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes".

Término e traição

Em seu perfil do Instagram, a cantora publicou um vídeo onde comunica aos fãs e seguidores sobre o término. "Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", contou.

"Eu tô bem na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também quero pedir para respeitarem o meu momento, porque isso é tudo que eu vou falar: ele me traiu, ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo", revelou a cantora.