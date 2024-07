APÓS TÉRMINO

Iza compartilha vídeo com indireta ao ex: 'Eu e minha filha vamos ficar bem'

Após terminar o relacionamento com o jogador Yuri Lima, a cantora Iza repostou um vídeo de apoio a ela, na madrugada desta quinta-feira (11). O vídeo foi publicado por fãs brasileiros de Beyoncé, e traz vídeos de Iza.

Na trilha sonora, a música Sorry, ao álbum Lemonade, de Beyoncé. A letra fala sobre o fim de um relacionamento e o empoderamento feminino para cuidar da filha. Em um dos trechos, a letra diz: "Eu e minha filha, nós vamos ficar bem".

Em seu perfil do Instagram, a cantora publicou um vídeo onde comunica aos fãs e seguidores sobre o término. "Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", contou.

"Eu tô bem na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também quero pedir para respeitarem o meu momento, porque isso é tudo que eu vou falar: ele me traiu, ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo", revelou a cantora.