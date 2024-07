TÉRMINO

Após ter traição exposta por Iza, Yuri Lima ganha mais de 85 mil seguidores em rede social

Capitão do Mirassol chegou a ganhar 19 mil seguidores em um intervalo de 30 minutos

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 21:21

Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução

Após ter o término divulgado pela própria cantora Iza, no final da tarde desta quarta-feira (10), o jogador Yuri Lima aumentou o numero de seguidores em seu perfil do Instagram. Mais de 85 mil contas chegaram ao perfil do ex-namorado da cantora.

De acordo com a plataforma Social Blade, até a terça-feira (9), o jogador acumulava aproximadamente 317 mil seguidores. Hoje, com o vídeo de término da cantora publicado, Yuri alcançou 402 mil seguidores, um ganho de cerca de 85 mil novos internautas em seu perfil.

O capitão do Mirassol chegou a ganhar 19 mil seguidores em um intervalo de 30 minutos, conforme levantado pelo CORREIO.

Yuri, que estava em campo contra o Grêmio Prudente, pela quarta rodada da Copa Paulista, no momento em que o vídeo foi publicado, restringiu os comentários nas publicações do seu feed.

A cantora Iza anunciou nesta quarta-feira (10) o fim do seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. A relação teria acabado por uma traição do jogador do Mirassol.

Em seu perfil do Instagram, a cantora publicou um vídeo onde comunica aos fãs e seguidores sobre o término. "Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", contou.