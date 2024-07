AMIZADE FEMININA

Maria Bethânia, Preta Gil e Ana Maria Braga: artistas dão apoio a Iza após traição

Diversos artistas prestaram apoio à cantora Iza após ela expor que foi traída pelo namorado, Yuri Lima, enquanto está gravida. A comoção foi tão grande que até Maria Bethânia, conhecida por se manter longe de polêmicas, fez um post para a carioca. A cantora baiana publicou, no próprio feed, uma foto com Iza e escreveu na legenda "Iza Iza Iza. Viva sua força e sua beleza!".

Nos comentários, os fãs se surpreenderam com a declaração de Bethânia. "Meu Deus! Iza fez Maria Bethânia se pronunciar! Um milagre", brincou um seguidor. "Meu Deus!! Nunca vi Bethânia se pronunciar em nada....diva master na musica brasileira", escreveu outro.

Preta Gil, que também foi exposta em um escândalo de traição, fez um post, no story, apoiando a artista. "Minha amiga, meu amor, sua dor é minha, eu sei um pouco pelo que está passando. Já te escrevi, mas faço questão de te apoiar publicamente para que nossa história ajude outras mulheres a entenderem que nós não somos o problema", declarou. "Nós somos vítimas de homens sem escrúpulos, caráter e respeito, eu sinto muito muito mesmo!!", afirmou.

Já a apresentadora Ana Maria Braga abriu o programa Mais Você com uma música de Iza e desejou muita luz para a cantora. "Você disse o suficiente e mostrou a sua força. É uma mulher maravilhosa, uma artista fantástica. Você vai ser uma mãe de muita luz, que essa luz te acompanhe nessa vida segue", disse. Iza está grávida de seis meses, à espera da pequena Nala.

Outras artistas deixaram comentários no último post do feed de Iza. "Sinto muito, Iza. Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo por que você merece", escreveu Anitta. "Homem fazendo homice", reclamou o perfil da Gina Indelicada. Juliette, Luana Piovani e Ana Castela escreveram mensagens de carinho para a artista.