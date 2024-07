PRODUZ CONTEÚDO ADULTO

Saiba quem é Kevelin Gomes, baiana envolvida em polêmica entre Yuri Lima e Iza

Mulher já tem mais de 60 mil seguidores nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 11:16

Produtora de conteúdo adulto e baiana, Kevelin Gomes ganhou mais de 10 mil seguidores desde que foi apontada como amante do jogador Yuri Lima. A cantora Iza, que está grávida do atleta, anunciou na quarta-feira (10) que está se separando do meia de 29 anos e foi traída. A artista não confirmou o nome da amante do namorado, mas logo foi apontado que se tratava de Kevelin, ex de Yuri.

A influenciadora teria trocado mensagens picantes com o jogador quando ele já estava no relacionamento com Iza. Kevelin se descreve como "criadora de conteúdo digital" e já acumula 62 mil seguidores em uma conta privada no Instagram. A baiana é natural de Medeiros Neto, no sul do estado.

Antes da polêmica, o perfil estava aberto e tinha cerca de 50 mil fãs, no entanto, ele caiu devido aos números de denúncias e, quando foi recuperado, a baiana restringiu os acessos. A conta tem apenas 10 publicações.

Na quarta (10), enquanto ainda não havia recuperado o perfil oficial, Kevelin ativou uma conta secundária, atualmente com 8 mil seguidores. Na bio, há a frase "A justiça de Deus não falha" e uma seta apontando para os links de conteúdo adulto em outras plataformas.

A baiana tem um perfil no Privacy, site brasileiro de conteúdo - em sua maioria, adulto - por assinatura. Nele, ela é conhecida como 'Baianinha Safadinha' e vende imagens e vídeos por mais de 20 reais. Há o link também para dois grupos do Telegram (ambos com sinal +18), mas os canais também caíram. Há imagens de supostos nudes de Kevelin circulando pelas redes sociais, no entanto, não há confirmação de que seria ela.

Após ter o término divulgado pela própria cantora Iza, o jogador Yuri Lima também aumentou o número de seguidores em seu perfil do Instagram. Mais de 85 mil contas chegaram ao perfil do ex-namorado da cantora. O capitão do Mirassol chegou a ganhar 19 mil seguidores em um intervalo de 30 minutos, conforme levantado pelo CORREIO.