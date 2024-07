TENSÃO

Baiana, amante de Yuri é ameaçada de morte e tem conta derrubada após anúncio de traição

A influenciadora digital baiana Kevelin Gomes teve seu perfil principal do Instagram derrubado após ser apontada com pivô da separação da cantora Iza e o jogador Yuri Lima, nesta quarta-feira (10). Em uma nova conta, criada após queda do perfil principal, que acumulava cerca de 40 mil seguidores, a baiana desabafou sobre ameaças que começou a receber em sua caixa de mensagens.

Influencer negou ter pedido dinheiro

Kevelin contou ainda sobre a relação que mantinha com o jogador, confirmando que os dois tinham um caso. "Em meio a tantos julgamentos e ameaças, venho comunicar que em todos os momentos quem me procurava era o próprio Yuri. Além disso, ele me convidou para a viagem no sul e sempre me falava que iria se separar da Iza, e eu sempre acreditei e me deixei levar na situação", revelou.