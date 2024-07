'ME FAZEM FORTE'

Iza agradece apoio de fãs após anúncio de término e traição: 'Me sentindo abraçada'

Cantora anunciou nesta quarta-feira (10) o fim do seu relacionamento com o jogador Yuri Lima

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 18:34

Iza agradeceu o apoio dos fãs e seguidores Crédito: Reprodução/Redes sociais

No dia seguinte após o término com o jogador Yuri Lima nas redes sociais, Iza agradeceu o apoio que esta recebendo dos fãs. Em seu perfil do Instragram, a cantora compartilhou uma mensagem para os seguidores nesta quinta-feira (11).

"Meus talimãs. Eu não sabia que tanta gente me amava e que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos mas vou, porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também", declarou a cantora.

"Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem te certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês", concluiu.

Diversos artistas também prestaram apoio à cantora Iza após ela expor que foi traída pelo namorado, Yuri Lima, enquanto está grávida. A comoção foi tão grande que até Maria Bethânia, conhecida por se manter longe de polêmicas, fez um post para a carioca. A cantora baiana publicou, no próprio feed, uma foto com Iza e escreveu na legenda "Iza Iza Iza. Viva sua força e sua beleza!".

A cantora anunciou nesta quarta-feira (10) o fim do seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. A relação teria acabado por uma traição do jogador do Mirassol. Em seu perfil do Instagram, a cantora publicou um vídeo onde comunica aos fãs e seguidores sobre o término. "Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", contou.