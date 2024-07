INFIDELIDADE

De Yuri a Neymar: relembre jogadores que traíram as companheiras grávidas

Atletas recebem fama de infiéis devido a diversas polêmicas fora de campo

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 16:18

Yuri Lima e Iza Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Iza surpreendeu a todos na noite de quarta-feira (10) com um vídeo publicado nas suas redes sociais contando a traição que sofreu de Yuri Lima, jogador do Mirassol, clube paulista. A artista, que está grávida de 6 meses, e o atleta viviam um romance desde o início deste ano. “Eu estou grávida e eu nunca, na minha vida inteira, imaginei passar por isso”, disse a cantora em vídeo.

Yuri Lima agora compõe a lista de jogadores brasileiros que traíram suas companheiras grávidas, junto a Neymar e Éder Militão.

Relembre os casos:

Neymar

O astro do futebol brasileiro traiu a namorada Bruna Biancardi quando a influencer estava grávida de Mavie, filha do casal. O casal, que recentemente foi visto juntos, vive entre idas e vindas envolvidos em muitas polêmicas, com direito a texto do jogador admitindo a infidelidade e pedindo desculpas publicamente.

Éder Militão

O jogador da seleção brasileira e do Real Madrid, Éder Militão, também foi infiel na sua relação com Karoline Lima. A digital influencer revelou que durante a gestação de Cecília, única filha do casal, foi traída mais de uma vez.

Militão e Karoline frequentemente estão no meio das notícias sobre o antigo relacionamento dos dois. Recentemente, a influenciadora acusou o zagueiro de interromper com o pagamento das profissionais que ajudam no cuidado da filha do ex-casal.

Outros jogadores de futebol que foram infiéis

Jô

O ex-jogador do Corinthians e do Atlético-MG, no ano passado foi centro de uma polêmica depois de engravidar uma influenciadora. Até então, ele já era casado há mais de 15 anos com Cláudia Silva.

Hulk