FOFOCA

Amante de Yuri Lima diz que foi pega de surpresa e vai 'contar a real versão dos fatos'

Kevelin Gomes é acusada de se envolver com namorado de Iza enquanto cantora está grávida

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 12:27

Kevelin Gomes Crédito: Reprodução / Redes sociais

A baiana Kevelin Gomes, apontada como amante de Yuri Lima, se pronunciou na manhã desta quinta-feira (11) sobre as acusações. No story do Instagram - que está privado, mas já acumula mais de 70 mil seguidores -, ela disse que está bem.

"Fui pega de surpresa, tanto quanto vocês. Neste momento estou ainda tentando colocar a cabeça no lugar para aparecer aqui e contar a real versão dos fatos", prometeu. Kevelin também é acusada de tentar vender a notícia de traição por cerca de R$ 30 mil.

A influenciadora teria trocado mensagens picantes com o jogador quando ele já estava no relacionamento com Iza. Kevelin se descreve como "criadora de conteúdo digital". A baiana é natural de Medeiros Neto, no sul do estado.

Antes da polêmica, o perfil estava aberto e tinha cerca de 50 mil fãs, no entanto, ele caiu devido aos números de denúncias e, quando foi recuperado, a baiana restringiu os acessos. A conta tem apenas 10 publicações.

Na quarta (10), enquanto ainda não havia recuperado o perfil oficial, Kevelin ativou uma conta secundária, atualmente com 8 mil seguidores. Na bio, há a frase "A justiça de Deus não falha" e uma seta apontando para os links de conteúdo adulto em outras plataformas.