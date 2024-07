TRAIÇÃO

Amante de Yuri, influencer baiana se pronuncia sobre affair com jogador: 'Sou uma pessoa livre'

Criadora de conteúdo também nega ter recebido dinheiro para divulgar fotos

Publicado em 11 de julho de 2024 às 16:42

A influenciadora baiana, pivô da separação do casal Iza e Yuri, se pronunciou na tarde desta quinta-feira (11), sobre a relação que mantinha com o jogador do Mirassol Crédito: Reprodução

A influenciadora baiana, pivô da separação do casal Iza e Yuri, se pronunciou na tarde desta quinta-feira (11), sobre a relação que mantinha com o jogador do Mirassol. No vídeo, publicado no novo perfil, Kevelin Gomes volta a afirmar que não recebeu dinheiro em troca das fotos e conversas que trocava com o jogador. A criadora de conteúdo adulta conta que mantinha conversas com o ex de Iza, mas nunca houve um encontro pessoalmente, desde que a relação com a cantora iniciou.

"As fotos que estão circulando atualmente com a minha pessoa são fotos antigas, não teve encontro algum após relacionamento, mas a gente manteve, sim, os nossos contatos as nossas conversas, a nossa intimidade, até porque eu trabalho com isso, e eu só estava sendo recíproca a ele", contou.

Apesar de falar do seu trabalho, Kevelin afirmou que não recebeu pelas fotos e conversas com Yuri. "Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte simplesmente foi vontade própria, interesse e reciprocidade entre dois adultos. Eu creio que todo mundo tem sua intimidade".

A influencer reforçou que não tem culpa no história. "Sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira, tenho uma vida equilibrada tenho minhas práticas, tenho minha família, e eu jamais poderia tentar fazer qualquer coisa que afetasse isso, muito menos ferir um casamento, um relacionamento, uma gravidez", disse. "Eu estava agindo conforme a nossa intimidade, conforme a gente conversava e sinto muito por te chegado a esse nível", acrescentou.

Kevelin lamentou as proporções que o caso tomou e afirmou estar envergonha com exposição sobre a relação com o jogador. "Eu peço desculpa a todos, de todo meu coração. Espero que tudo possa se resolver. Me sinto um pouco envergonhada diante da circunstância, não pelos meus atos, mas onde a gente chegou", relatou.

A cantora Iza anunciou nesta quarta-feira (10) o fim do seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. A relação teria acabado por uma traição do jogador do Mirassol.

Em seu perfil do Instagram, a cantora publicou um vídeo onde comunica aos fãs e seguidores sobre o término. "Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", contou.