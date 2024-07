POLÊMICA

Influencer baiana, affair de Yuri Lima revela ser garota de programa: 'Gosto de quem me dá dinheiro'

Durante entrevista ao Dendê Cast, Kevelin contou sobre situações que já passou ao fazer programas

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 22:00

Kevelin Gomes Crédito: Reprodução / Redes sociais

A influencer Kevelin Gomes revelou, durante entrevista para o Dendê Cast, em 2021, ser garota de programa. A baiana está envolvida, como pivô, na separação de Iza e Yuri Lima. Cantora terminou com o jogador através das redes sociais nesta quarta-feira (10).

Na entrevista, a influenciadora afirmou que fazia trabalhos como garota de programa e fez programa com um garoto mais jovem, que chegou através do tio, já cliente dela. "O mais novinho que eu atendi tinha 17 anos. Eu gosto de cabeça branca, de gente mais velho, que me dá dinheiro", revelou.

Em seu pronunciamento ao colunista Léo Dias, responsável por enviar para assessoria da cantora as informações da traição, o jogador do Mirassol também afirmou que Kevelin seria garota de programa. "Nunca vi essa menina nem tive vontade disso. Realmente, nesse momento de fraqueza, de homem de merda, eu falei putaria com uma garota de programa e achei que morreria ali", disse.

Criadora de conteúdo adulto

A influenciadora baiana tem dois perfis em plataformas de conteúdo adulto, como o Onlyfans onde chega a cobrara até R$141,00 pela assinatura mensal.

No outro perfil, no Privacy, o valor das fotos e vídeos custa R$29,90 a assinatura.

Pronunciamento

A influenciadora baiana, pivô da separação do casal Iza e Yuri, se pronunciou na tarde desta quinta-feira (11), sobre a relação que mantinha com o jogador do Mirassol. No vídeo, publicado no novo perfil, Kevelin Gomes volta a afirmar que não recebeu dinheiro em troca das fotos e conversas que trocava com o jogador. A criadora de conteúdo adulta conta que mantinha conversas com o ex de Iza, mas nunca houve um encontro pessoalmente, desde que a relação com a cantora iniciou.

"As fotos que estão circulando atualmente com a minha pessoa são fotos antigas, não teve encontro algum após relacionamento, mas a gente manteve, sim, os nossos contatos as nossas conversas, a nossa intimidade, até porque eu trabalho com isso, e eu só estava sendo recíproca a ele", contou.