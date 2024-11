FAMOSOS

Internado com pneumonia, Tonico Pereira deverá receber alta em breve

De acordo com o hospital, o ator tem uma boa evolução clínica

O ator Tonico Pereira, de 76 anos, foi diagnosticado com pneumonia e internado na última sexta-feira (15). O artista está internado no hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro e, segundo o hospital em nota nesta segunda-feira (18), deverá receber alta em breve.

Em entrevista ao Gshow neste final de semana, a esposa do ator, Marina Salomon, falou sobre o estado de saúde do marido.

“Ele está bem, terminando o tratamento do antibiótico, que está sendo aplicado por via venosa. Por isso, ele tem que ficar no hospital até terminar o ciclo do remédio. Mas ele está tranquilo, respirando bem. Trata-se de um período de observação. Não está acontecendo nada de grave. O quadro geral dele está bem legal. O Tonico está até caminhando pelo quarto. A saturação do oxigênio dele está excelente. Os exames estão ótimos”, explicou.