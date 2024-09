SAÚDE

Internado, Tom Zé recebe homenagens e apoio de famosos: 'Muito amor'

Internado após sofrer um acidente doméstico, o cantor baiano Tom Zé recebeu o apoio de fãs anônimos e famosos nas redes sociais. Na publicação do Instagram onde a equipe do artista atualizou o estado de saúde, foram centenas de comentários de apoio ao artista de 87 anos.

Internação

A informação da ida ao hospital foi revelada pela própria equipe do cantor nas redes sociais. “Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam”, diz a publicação.