iPhone 16 é lançado com IA e quatro versões; confira os preços

Além do celular, Apple atualizou linha de Airpods e trouxe novo Apple Watch

Da Redação

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 17:11

Novos iPhones Crédito: Divulgação

O iPhone 16 foi lançado nesta segunda-feira (9), pela Apple. Além do modelo base, a nova geração inclui o iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Todos vão contar com a Apple Intelligence, a inteligência artificial da Apple, e novos processadores A18, que tem a versão Pro para os modelos mais caros. A empresa também apresentou os novos Airpods 4, o Apple Watch Series 10 e uma nova cor para o Apple Watch Ultra 2.

Os novos aparelhos ainda não têm data de chegada para o Brasil, mas os preços já aparecem na loja oficial da Apple no país. O modelo convencional custa a partir de R$ 7.799; o Plus, a partir de R$ 9.499. Já o iPhone 16 Pro será vendido por R$ 10.299 na versão com 128 GB de armazenamento, enquanto o Pro Max tem preço inicial de R$ 12.499, contando no modelo mais básico com 256 GB de memória.

A nova geração tem uma alteração no design, com os iPhones 16 e 16 Plus com as câmeras na vertical. Além disso, todos os telefones têm um botão de câmera na lateral, para tirar fotos. Todos os smartphones vêm com a nova geração de processadores da Apple.

Modelos iniciais

O iPhone 16 e iPhone 16 Plus seguem com telas OLED de 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente. No design, a Apple mudou a configuração das câmeras adotada desde o iPhone 13, voltando a uma disposição vertical, semelhante ao dos iPhones X, 11 e 12.

Outra novidade é a chegada do Botão de Ação, disponível no iPhone 15 Pro, para a linha mais básica. O botão fica na lateral do celular e deve ajudar a tirar fotos com mais estabilidade. Ele também permite acionar o recurso de "Inteligência Visual": basta pressionar o botão e apontar a câmera para um objeto ou local para que o iPhone exiba mais informações sobre ele.

Modelos Pro

A linha mais cara da Apple viu um aumento nas telas dos aparelhos. O iPhone 16 Pro foi de 6,1 para 6,3 polegadas, e o Pro Max passou de 6,7 para 6,9 polegadas. São quatro cores: titânio preto, prata, branco e "deserto". A Apple diz que os aparelhos estão também mais finos.