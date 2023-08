Irmã de Celine Dion revela que família não encontrou remédio para síndrome da cantora

A cantora Celine Dion, de 55 anos, revelou em dezembro de 2022 que era portadora de uma doença rara, a Síndrome da Pessoa Rígida (SPR). Na ocasião, ela cancelou a turnê e todos os outros shows que tinha na agenda até abril de 2024.



Em conversa ao Le Journal de Montreal, a irmã da artista, Claudette Dion, revelou que a família ainda está batalhando para encontrar um remédio para diminuir os sintomas, ou até acabar totalmente com a doença.



"Quando ligo para ela e ela está ocupada, falo com minha irmã Linda, que mora com ela e me diz que está trabalhando muito. Ela está ouvindo os melhores pesquisadores no campo desta doença rara, tanto quanto possível. (...) Não conseguimos encontrar nenhum remédio que funcione, mas ter esperança é importante", explicou.