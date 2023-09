Irmão de Walewska diz que marido da atleta não pagou pelo funeral

Wesley Oliveira, irmão da ex-jogadora de vôlei Walewska, afira que arcou sozinho com as despesas do funeral da atleta, e que o marido dela, o corretor de imóveis Ricardo Alexandre Mendes, não fez contribuições. Ricardo não compareceu à cerimônia, ocorrida na manhã deste sábado (23), no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte (MG).



"Resolvi todas as burocracias, eu paguei todo o funeral. O marido da minha irmã não arcou com nada", afirmou Wesley ao Uol. "Eu fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada."