Irmãos Menendez: onde estão os assassinos dos pais de 'Monstros' hoje

Atualmente com 53 e 56 anos, os dois irmãos Menendez se casaram com mulheres durante o seu tempo na prisão. Lyle é casado com Rebecca Sneed e Erik com Tammi Saccoman. Os dois já entraram com diversos pedidos de apelação e buscam um novo julgamento, baseado em novas evidências descobertas nos últimos anos.