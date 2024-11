MODA

Irresistível: peças em crochê reinam absolutas no verão

As versões mais coloridas incrementam qualquer visú



Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 16:00

Três opções de looks com crochê Crédito: Elen Rodrigues

A técnica artesanal se tornou algo tão valorizado que não para de ser reinventada pelos designers. Todo verão, o crochê aparece sempre mais exaltado. É algo que também tem muita ligação com nossa cultura nordestina. A riqueza do crochê está em sua capacidade de se adaptar a novos usos e desenhos. Sem falar no valor de usar algo feito à mão. Não restam mais dúvidas de que não é algo datado.

A diversidade de cores das linhas aplicadas permite composições cheias de vida, que não se restringem apenas ao dia e podem ir para os rolês noturnos, reforçando toda a vibração do verão. As calças são peças desejo, assim como as camisas, cujas tramas mais abertas deixam a pele à mostra e podem ir da praia à balada. Os squares - literalmente quadrados, o ponto mais famoso no crochê -, compõem lindos mosaicos em tops, saias e vestidos.

Se você ainda não adicionou uma peça em crochê no seu guarda-roupa, vai ser difícil passar mais um verão sem. O melhor de tudo é que dá para usar no ano inteiro, nosso clima permite. E uma dica infalível de estilo: é misturar o queridinho artesanal com itens com outras texturas e materiais, como camisas, batas e até alfaiataria, fica urbano e elegante.

Intenso (foto 1)

Vestidinho todo em quadrados coloridos ganha a companhia de uma chemise usada como quimono, dando um ar sofisticado para aquela saída à noite. A maxi argola traz o ar exuberante.

Frescor (foto 2)

A camisa marsala e a calça branca com marrom fizeram uma bela dupla fashion em tons mais sóbrios, e a trama vazada das peças deixou a produção bem leve.

Iluminada (foto 3)

As cores quentes presentes nas três peças fizeram esta produção ganhar uma intensidade preciosa. E a mistura de texturas, entre o crochê e o bordado da bata, fazem o look ficar cheio de bossa.

Fotos Elen Rodrigues (@elenslenses) Beleza Janaína Abdon (@janainaabdon) Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Modelo Amanda Rangel (@rangelices) Agradecimento Yuca Salvador (@souyuca)