SETEMBRO AMARELO

Isabel Veloso admite que já pensou em suicídio: 'Estava muito decidida'

Jovem, que está grávida, tem sido atacada após dizer que câncer sem cura estabilizou e expectativa de vida não será mais de apenas seis meses

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 14:35

Isabel Veloso Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Isabel Veloso falou sobre um tema delicado com seus seguidores. A jovem de 18 anos, que tem um câncer sem possibilidade de cura e está grávida de um menino, que se chamará Arthur, falou sobre o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, e relembrou momentos difíceis na sua jornada.

"Durante meu tratamento e o começo da minha adolescência, passei por um quadro bem difícil emocionalmente. E tudo começou com meus 11 anos, onde iniciei terapia. Existiam diversos pensamentos obsessivos na minha cabeça desde os 11 anos, e um deles era o suicídio", começou.

Ela explicou ainda que o seu diagnóstico piorou bastante sua saúde mental. "Quando consegui superar isso, veio meu diagnóstico. Apesar de eu sempre "aprender" a lidar com as coisas e tolerar, passei por muitos momentos difíceis, e meu terror novamente veio a tona. O mesmo pensamento. Eu estava muito decidida a fazer alguma coisa, escrevi cartas, recorrentemente saía de casa pra caminhar e pensar sobre tudo o que acontecia comigo; meu diagnóstico, inúmeros pensamentos, não querer mais meu tratamento, como eu iria acabar com tudo isso, qual seria a maneira "menos dolorosa". Na hora de tentar fazer, nunca tive coragem", seguiu.

A jovem tem sofrido uma onda de ataques por ter dividido com os internautas que estava com câncer terminal, e que tinha uma expectativa de vida de seis meses. Quando engravidou, ela contou aos seguidores que o seu quadro surpreendeu os médicos e que o tumor, embora não tenha cura, parou de crescer. Com isso, ela segue com cuidados paliativos e sem expectativa de cura, mas com uma maior expectativa de vida.

Ainda em seu texto, Isabel Veloso voltou ao tema. "Mas justamente, meu maior ato de coragem foi nunca ter tido coragem. O setembro amarelo é uma pauta, que infelizmente só é levada mais a sério nesse mesmo mês, e ainda assim, é totalmente esquecido e levado como brincadeira ou trend na internet. Quem já passou por alguma tentativa, ou um quadro sério de depressão e ansiedade sabe como não é fácil, e sempre vai parecer a melhor alternativa. Mas não é. Eu mesma vi com meus olhos que não era. Quando consegui vencer isso novamente, eu vi como era mais gostoso estar viva, como eu queria estar nos braços e sentir o cheiro da minha mãe mais uma vez, como queria brincar com minha irmã outra vez, como as risadas com meu pai eram boas, como meus amigos eram legais, como sentir a brisa de ar fresco no meu rosto era "vida", como tentar, mais uma vez, era válido", concluiu.

"Somos mais que vencedores, procure ajuda. A vida sempre merece uma nova chance. E foi ali que eu aprendi, que apesar da dor, gratidão", concluiu.

Quem estiver passando por um momento difícil pode encontrar ajuda nos centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e nas unidades básicas de Saúde, ou no Centro de Valorização da Vida (CVV), que atende pelo telefone 188 ou pela internet.

Onde buscar ajuda?

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato com o Canal Pode Falar pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental