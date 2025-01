SAÚDE

Isabel Veloso celebra primeira semana de vida do filho Arthur com visita na UTI Neonatal

Influenciadora enfrenta desafios do câncer e do pós-parto enquanto compartilha evolução do bebê prematuro

H Heider Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 12:52

Isabel Veloso relata estado de saúde Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Isabel Veloso emocionou os seguidores ao celebrar a primeira semana de vida de seu filho Arthur, que permanece na UTI Neonatal após nascer prematuro com 32 semanas. Isabel, que enfrenta um câncer avançado, compartilhou uma foto ao lado do marido, Lucas Borbas, usando roupas específicas e máscara de proteção para visitar o bebê.

“1 semana do nosso toquinho”, escreveu Isabel em sua publicação, acrescentando um emoji de coração.

Isabel ao lado do marido, Lucas Borbas, em visita na UTI Neonatal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Além do momento de celebração, Isabel falou sobre a nova rotina como mãe e a retomada de seu tratamento contra o Linfoma de Hodgkin. “Hoje o Arthur fez uma semana. Vocês não imaginam o quanto a gente está grato por ver como ele está evoluindo, por ver o cuidado de Deus em nossa vida. Agora que o Arthur nasceu, já comecei a ver os papeis do meu medicamento, que é via judicial. Já estou indo atrás para ver o tratamento para mim”, disse.

Diagnosticada com o linfoma aos 15 anos, Isabel teve que antecipar o parto por conta do avanço da doença, que atingiu os pulmões. Antes do nascimento de Arthur, ela explicou a decisão difícil em suas redes sociais. “A mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final, devido à quimio que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões”, relatou, ao responder perguntas de seguidores.

Recuperação pós-parto

Quase uma semana após a cesariana, Isabel revelou em seus stories no Instagram como está lidando com os desafios do pós-parto. Aos 18 anos, ela relatou dores intensas, mas ressaltou que está em recuperação gradual. “Ainda sinto bastante dor, especialmente quando tento caminhar”, comentou.