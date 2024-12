FAMOSOS

Após parto prematuro, Isabel Veloso divulga primeira foto do filho

Influenciadora precisou forçar parto do bebê antes do tempo por causa do seu câncer

Fernanda Varela

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 18:27

Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Isabel Veloso, de 18 anos, divulgou nesta segunda-feira (30) o primeiro registro do seu primogênito, Arthur, que nasceu neste domingo (29). A influenciadora precisou forçar o parto prematuro do pequeno por causa do seu câncer sem cura, que está avançando.

"Ser sua mamãe fez eu descobrir uma força que eu não tinha conhecido antes, e a mamãe está aqui. Eu e o papai te amamos, nosso toquinho", disse ela ao postar uma foto da mãozinha do bebê, que está na incubadora da UTI neonatal após nascer de 32 semanas. O rosto do bebê ainda não foi mostrado.

Isabel tem Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos. O câncer dela é terminal e não tem cura. Isso não quer dizer, no entanto, que ela vai morrer em breve. A doença é considerada terminal por não existir mais nenhum tratamento capaz de curá-la. Além disso, recentemente ela teve metástase e o câncer atingiu seus pulmões, dificultando a respiração da jovem.