TELEVISÃO

Itamar Vieira Júnior e Rosana Paulino são convidados do Balaio Globonews

O premiado escritor Itamar Vieira Júnior, finalista do International Booker Prize com o livro Torto Arado, e a artista visual Rosana Paulino passeiam pelo Museu da Língua Portuguesa e pela Pinacoteca de São Paulo com a jornalista Elisabete Pacheco no Balaio GloboNews deste domingo (14).