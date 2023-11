Itaú Play promove cinema para combater o racismo

A partir desta sexta (17), a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming do audiovisual e cinema brasileiro, traz para seu catálogo dois novos recortes sobre a questão racial e ancestral no Brasil: a mostra Memórias Ancestrais, com curadoria da Itaú Cultural Play, e a série documental Coleção Antirracista, dirigida por Val Gomes. Como todas as produções disponíveis na IC Play, as novidades podem ser acessadas gratuitamente.