NOMES CONFIRMADOS

Ivete, Ana Castela, Xamã, Alcione e Jão: veja atrações confirmadas do Festival de Verão 2025

Ingressos começam as vendas através do Sympla e na loja física da Bora Tickets no Shopping da Bahia

Osmar Marrom Martins

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 19:04

Ivete, Ana Castela, Xamã, Alcione e Jão Crédito: Divulgação

Com promessa de divulgar sempre às quartas-feiras novas atrações do Festival de Verão Salvador 2025, Marcelo Brito, CEO da Salvador Produções, antecipou em primeira mão para o CORREIO os primeiros nomes da grade do evento. No sábado, estão confirmados Ana Castela feat Xamã; SPC feat Alcione e Dj Alok.

No domingo, Ivete Sangalo, Ludmilla e Jao feat Gustavo Mioto. Nesta quarta (6), começam as vendas através do Sympla e na loja física da Bora Tickets no Shopping da Bahia.

O Festival de Verão Salvador acontece no Parque de Exposições nos dias 25 e 26 de janeiro.

Marcelo Brito aposta no sucesso do festival, primeiro porque o Verão vai ser mais longo, e também pela vontade da organização em fazer o melhor.

“Elaboramos uma proposta bem cuidada, ouvindo o público, a comunidade, através de pesquisas. Queremos saber o que as pessoas querem ver e ouvir no Festival de Verão. Afinal essas pessoas são as que fazem o evento acontecer e merecem uma programação com os artistas e bandas que elas gostam”, diz.

Segundo Marcelo, os primeiros nomes anunciados foram frutos dessa pesquisa junto aos baianos.

Como o ano de 2025 vai marcar os 40 anos da cena axé, Marcelo também sinaliza que o festival fará alguma coisa para marcar a data. “A Axé Music foi e continua sendo muito importante para o Festival de Verão, desde o seu início, e não poderia deixar de ser reconhecido em tão importante data”.