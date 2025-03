PRESENTE DE TIA VEVETA

Ivete presenteia filha de Léo Santana e Lore Improta com troféu de música do Carnaval 2025

Momento foi compartilhado por Lore em suas redes sociais neste sábado (22)

Com que idade os artistas baianos ganharam o troféu de música do carnaval? A pequena Liz, de três anos, filha de Léo Santana e Lore Improta, já está com a sua estatueta em mãos. Neste sábado (22), Lore Improta postou uma foto em seu perfil no Instagram, junto com o marido e a filha, que, sorridente, tinha em mãos o prêmio de música do carnaval de 2025 do Bahia Folia. >