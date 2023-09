Ivete Sangalo admite que já traiu no 'Saia Justa': 'Não me arrependo'

Crédito: GNT/Reprodução

Ivete Sangalo foi a convidada desta quarta-feira (20) do "Saia Justa", no GNT. O programa, comandado por Astrid Fontenelle, Larissa Luz, Bela Gil e Gabriela Prioli, abordou temas como relacionamentos, traições e autoestima. Na ocasião, a cantora baiana admitiu que já traiu. "Era um negócio que já estava desorganizado. Mas eu não tive coragem de dizer: seguinte, merdou. Só foi uma vez, mas não me arrependo não", confessou a apresentadora da Globo.

Astrid também disse que já traiu, assim como Larissa Luz. Prioli titubeou: "Eu sou uma pessoa muito clara nos meus desejos. Se eu não quero mais, eu chego na pessoa e digo: não quero mais. Mas terminei muitos relacionamentos". Bela Gil afirmou que nunca traiu, já que é não-monogâmica. "A gente não conjulgava esse verbo (...). Todos que tive foram assim. Eu me preocupo muito mais com a lealdade do que com a fidelidade", completou.

Ciúmes

A chef e filha de Gilberto Gil comentou que ficou surpresa ao saber que Ivete "é desprovida" de ciúmes. "A gente sempre atribui ciúme para uma situação de romance. São coisas que estão na máquina. Você pode dar vazão para aquele sentimento ou não. (...). O ciúme é um bicho que lhe distrói. Então você tem que ter um autocuidado", disse Ivete.

Astrid citou a situação inusitada de "ciúmes" que a convidada protagonizou com o marido Daniel Cady no réveillon de Guarajuba, em 2016. Ivete viu uma mulher cumprimentar o nutricionista e fez uma brincadeira, que repercutiu nas redes e nas ruas por meses. “Quem é essa aí, pai? Quem é essa aí, papai? Está cheia de assunto, hein? Vou passar a mão nela! Está cheia de assunto, quem é essa daí conversando pra caralh*?”, disse a cantora na ocasião.

"Pareceu? Pareceu. Foi uma loucura. Foi uma brincadeira. Mas eu não podia assumir uma coisa [ciúmes] que não estava acontecendo (...). Se eu soubesse que decepcionaria tanto as pessoas não assumindo a cena, eu teria assumido. Quando eu assumi que era uma brincadeira, imediatamente eu vi o quanto aquilo era uma questão para as mulheres. Só que eu queria dizer as mulheres o seguinte: ainda que fosse uma brincadeira, mas se fosse real, é melhor a gente encarar esse bicho logo de frente, porque eu não posso criar uma situação de projeção. Houve uma projeção na minha brincadeira de que ia satisfazer outras pessoas. Tipo... Ivete também tem problemas com o marido dela, que tá pegando outra mulher. Eu e Daniel a gente tava tipo: véi, fiz uma merda, desculpa aí... mas tinha uma mulher na televisão dizendo que era mulher dele. Sendo que não existia uma mulher. Eu falei: meu irmão, lascou. Vamos esperar essa onda passar", contou Ivete.

Autoestima

As apresentadoras também falaram sobre autoestima. Elogiada por não ter medo de dizer que é "foda, gostosa e maravilhosa", inspirando outras mulheres por todo o mundo, Ivete comentou sobre o tema. "Tem uns mantras que são fundamentais na vida da gente. Eu sou uma mulher que acordo - diferente do que estou aqui (...). E eu não posso achar que eu sou uma pessoa exclusiva nesse mundo. Eu sou uma das pessoas que vive nesse planeta. Não é possível que eu seja tão diferente dos demais. Se eu vivo isso, todo mundo vive. Então a gente há de cuidar dessa emoção. Parar de se depreciar. Porque isso é uma realidade de todo mundo. A gente sabe que existem mecanismos, maneiras, de dar uma injeção de ânimo nessa autoestima", afirmou Ivete.

A cantora baiana contou que sempre teve a autoestima alta desde pequena. "Eu cresci num ambiente com essa potência. Ninguém pode transformar as coisas por mim, só eu mesma. Então eu me acho foda, eu me acho uma mulher inteligente", completou. Larissa Luz concordou, e comentou que, para ela, autoestima tem a ver com dignidade, com respeito. "Não tem a ver com arrogância", pontuou. "Tem dias que eu tou horrosa, que tou mal-acabada. Mas isso não precisa ser uma coisa que reverbere dentro de mim. Eu posso não estar linda hoje, mas alguma hora eu vou estar. Eu tou feia hoje, mas quando eu me arrumar...", brincou Ivete.

A cantora baiana ainda falou sobre sua autoestima sexual: "No escuro, ninguém sabe quem está pra lá, quem tá pra cá... Se tá cheio de celulite, se não tá... É a madeira cantando gostoso. Aí eu lembro assim: é esse corpo que faz aquele homem gemer. Então, minha irmã, você precisa me ver nua (...). Eu penso isso".

Ivete também falou sobre a importância da educação sexual ainda na infância. "Tem uma coisa que a gente precisa ensinar que é fundamental, para as meninas, que é sobre conhecer o próprio corpo, saber o que é prazer, sem isso ser uma condenação. Eu descobri sobre isso sozinha muito pequena. Me lembro que minha mãe em nenhum momento me julgou (...). Quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente sabe o que é prazer, é a espada de "tundercat". Cabou. O prazer gera em você autoestima, poder e independência. Não tou falando de masturbação não. Tou falando de você dizer: eu sei como eu quero. É isso aí", afirmou.

O Saia Justa foi ao ar às 22h15 no canal por assinatura. No início, Ivete Sangalo e Larissa Luz cantaram juntas Fullgás, de Marina Lima. Atualmente, a artista apresenta o programa "Pipoca da Ivete". A segunda temporada estreou na TV Globo, no domingo passado (17).

E Veveta já está por aqui! ? Saia Justa hoje, às 22:15, com @ivetesangalo! E para ser melhor ainda, o sinal estará aberto para não assinares no @globoplay +Canais! Não tem desculpa para perder! #IveteNoSaiaJusta pic.twitter.com/YzKXkkrluL — Canal GNT (@canalgnt) September 20, 2023