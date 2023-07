Ivete Sangalo comenta sobre preconceito com idade: 'Acho incrível ter 51 anos'

A cantora Ivete Sangalo não se abalou ao completar 50 anos em 2022. Mesmo fazendo meio século, a artista baiana percebeu que não precisava se colocar no patamar de que as coisas seriam mais difíceis ao chegar nessa idade.



Em conversa ao podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown, que foi liberado nesta quinta-feira (20), a artista afirmou que não considera o preconceito com a idade, o chamado etarismo, um empecilho pro cotidiano.



"Eu penso que uma das coisas que conquistei como mulher foi me desprender dessa idade que foi colocada em nós como uma coisa difícil. Eu acho incrível ter 51 anos e ter esse pique. Eu não tenho onde dissipar essa energia, então não sinto a idade como um fator depreciativo e sim como uma potência", comentou.