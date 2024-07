DIA DE DESCANSO

Ivete Sangalo escolhe Imbassaí para o almoço de domingo em família

Ivete passou o fim de semana no litoral Norte

A cantora Ivete Sangalo escolheu Imbassaí, no Litoral Norte, como o destino para o almoço deste domingo (14). Ivete foi até o Restaurante do Zoião, um dos locais mais conhecidos da região.

Lá, Ivete compartilhou uma foto do prato escolhido e também posou ao lado do dono do restaurante.