SURPRESA

Ivete Sangalo surpreende crianças ao visitar projeto social em Salvador; veja vídeo

“Estou muito feliz de estar aqui", disse a cantora

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 09:00

Ivete Sangalo visita obras sociais Crédito: Redes sociais

A cantora baiana Ivete Sangalo visitou nesta terça-feira (20), a academia de tênis Winner, no bairro de Pituaçu, em Salvador. A tradicional academia é a sede local do Instituto Próxima Geração, que utiliza o Tênis como ferramenta de inclusão social.

A meta do IPG, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, é atender 150 crianças com aulas e material totalmente gratuitos.

A atuação do Próxima Geração na capital baiana conta com o apoio do Instituto Ivete Sangalo. “Estou muito feliz por anunciar que o Instituto Próxima Geração e o Instituto Ivete Sangalo vão caminhar juntos na Bahia”, afirmou Ivete. Para a artista, trata-se de uma forma de usar sua voz, espaço e recursos para dar um “sopro de oportunidade” a crianças carentes de acesso.

Além de cantar, Ivete também jogou tênis. Na ocasião, destacou: “Estou muito feliz de estar aqui. Temos aqui futuros campeões”.

Sobre o Instituto Próxima Geração

Com a meta de criar oportunidades e gerar transformação através do tênis, o Instituto Próxima Geração nasceu em outubro de 2018 para realizar antigo sonho do ex-tenista profissional Mauro Menezes.

Ao longo do período, já atendeu mais de 800 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. “O propósito tem sido plenamente atingido”, festejou Menezes.