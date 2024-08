FÁBRICA FECHOU?

Daniel Cady fala sobre desafios da paternidade e comenta se deseja ter mais filhos com Ivete Sangalo

O nutricionista Daniel Cady, companheiro da cantora Ivete Sangalo, tem vivido uma experiência intensa e repleta de desafios com a paternidade. Durante entrevista ao iBahia, o pai de Marcelo, Marina e Helena destacou que a responsabilidade de criar o trio tem proporcionado importantes ensinamentos.

“A experiência de ser pai é muito grandiosa. A vida tem mais sentido porque você passa a mudar suas prioridades. Tudo o que você sonhava, desejava, planejava sozinho, passa a não fazer muito sentido porque tem agora o amor verdadeiro, o amor dos filhos (…) [Ser pai] Me mudou muito, me tornou uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente e mais feliz. Acho que paternidade é um despertar de uma nova consciência, é algo muito transformador se a gente tiver, obviamente, disposto a aprender com isso e a mudar e a evoluir. E a desejar também isso”, pontua Cady.