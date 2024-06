O AMOR ESTÁ NO AR

Ivete Sangalo e Daniel Cady comemoram 16 anos juntos dançando forró agarradinho

Juntos desde 2008, oficialmente casados desde 2011, Ivete e Daniel têm três filhos: Marcelo, o mais velho, de 14 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de seis. A união do casal foi oficializada no apartamento da família no Campo Grande, na capital baiana.