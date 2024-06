ENTREVISTA

'Estava interferindo na minha vida pessoal', diz Ivete Sangalo sobre atuação como apresentadora

Cantora baiana é uma das atrações deste sábado (22), do Rock in Rio Lisboa

Osmar Marrom Martins

Publicado em 22 de junho de 2024 às 06:25

Ivete Sangalo Crédito: divulgação

Ivete Sangalo embarcou, na sexta-feira (21), para mais uma apresentação, neste sábado (22), no Rock in Rio Lisboa, edição 2024, que chega a segunda e última semana de casa nova. Agora, a Cidade do Rock portuguesa está localizada no Parque Tejo. A cantora se apresentou em todas as edições do evento do outro lado do Atlântico: 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 e 2022. Nessa mesma noite também se apresentam os Jonas Brothers. No domingo (23), subirão ao palco Luísa Sonza, Ne-Yo, Camila Cabello e Doja Cat.

Em meio a uma agenda apertada, a cantora abriu um espaço antes de pegar o voo para Lisboa e atendeu o CORREIO nesta entrevista exclusiva. Ivete falou de sua relação com o evento criado pela família Medina - ela, inclusive, já está confirmada na edição dos 40 anos do Rock in Rio que acontece em setembro na cidade maravilhosa -, da sua relação com os portugueses, da decisão em se dedicar mais à carreira musical, da prioridade à sua família e disse que está preparando muitas surpresas para o Carnaval 2025, quando se comemoram os 40 anos do surgimento da Axé Music.

Mais um Rock in Rio Lisboa, em junho, outro Rock Rio no Brasil, em setembro, e você como uma das atrações. Quando e como começou sua relação com o evento?

Começou quando aconteceu pela primeira vez. Eu via pela televisão imaginando que incrível que seria estar nele, mas não como cantora e sim como público. Então, anos depois, na reedição do festival eu fui convidada, mas dessa vez como cantora. E, desde então, nunca mais deixei de viver essa grande experiência que é cantar no palco do Rock in Rio

Muito querida entre os portugueses, você pretende fazer algo especial em seu show em Lisboa?

Sempre é especial. Especialmente porque o público sempre dá um show à parte.

Em recente entrevista você falou que vai focar sua carreira na parte musical, dando “um tempo” na Ivete apresentadora. Você já tem alguma coisa planejada?

A decisão partiu depois das multitarefas que sempre, habitualmente, eu me colocava. Estava envolvida em muitas coisas e isso estava interferindo na minha vida pessoal. A família é a maior prioridade sempre. Então, achei melhor seguir por esse caminho.

Há projeto de gravar um novo álbum ou algum audiovisual?

Agora não.

No ano que vem a Axé Music completa 40 anos. Você, como um dos nomes mais importantes da cena, planeja algo especial?

Tenho muitas coisas em mente, mas no momento são ideias. Aos poucos vamos traçando os planos.

E pensando no Carnaval 2025, o que Ivete Sangalo está preparando para a folia?