Rock In Rio

Após cancelar turnê de 30 anos, Ivete Sangalo faz show para multidão em Portugal

Confira o que de melhor aconteceu pelo olhar de Osmar Marrom Martins

Osmar Marrom Martins

Publicado em 23 de junho de 2024 às 09:17

Ivete Sangalo em Lisboa Crédito: Divulgação/Assessoria Ivete Sangalo

Primeiro grande show, desde que anunciou o cancelamento da turnê comemorativa dos seus 30 anos de carreira, a apresentação de Ivete Sangalo na noite de sábado, no Rock in Rio Lisboa 2024, correspondeu à expectativa da cantora e do público. Cerca de 60 mil pessoas, segundo a produção, marcaram presença na Cidade do Rock, agora localizada no Parque Tejo para cantar e dançar com a artista baiana que entrou inspirada e já com a plateia em suas mãos. Isso porque, antes de subir ao palco, foi exibido em vários telões o jogo da Seleção de Portugal 3 X 0 na Seleção da Turquia pela Eurocopa. Poderia haver clima melhor para fazer um show?

Ivete Sangalo em Lisboa Crédito: Divulgação/Assessoria Ivete Sangalo

E Ivete, que não é boba, soube aproveitar. Às 19h como marcado na programação ela entrou em cena. Acompanhada por oito dançarinos sendo quatro homens e quatro mulheres ela levantou a galera (que não tem o mesmo pique dos brasileiros). Agradeceu aos portugueses e emendou uma série de hits que não podem faltar em qualquer apresentação. “Meus amores que saudade. Portugal me dá muita sorte. Eu também dou sorte a Portugal”.

Ivete Sangalo em Lisboa Crédito: Divulgação/Assessoria Ivete Sangalo

A partir daí foi só pauleira. Começou logo com seu último hit que gravou com Ludmilla, Macetando (inclusive no final do show ela gravou um clip da música com a participação da plateia). A temperatura ficava mais quente entre artista e público e tome hits. Claro que não faltaram as tradicionais, Eva, Tempo de Alegria, Quando a Chuva Passar (a parte digamos mais calma) entre outras.

Ivete Sangalo em Lisboa Crédito: Divulgação/Assessoria Ivete Sangalo

Cada vez mais empolgada com a receptividade, Ivete fez uma convocação: “Eu quero fazer um Carnaval de Salvador aqui. “Mentalizem que sou um trio elétrico. Solta o som Maestro”, ordenou a musa que cantou em seguida Todo Mundo Vai. O samba reggae (invenção do genial Neguinho do Samba que se estivesse vivo comemoraria mais um aniversário no dia 21 de junho) foi muito bem representado por Faraó, Prefixo de Verão e Baianidade Nagô, três grandes sucessos da Banda Mel.

Ivete Sangalo em Lisboa Crédito: Divulgação/Assessoria Ivete Sangalo

Antes de encerrar, sob muitos aplausos, sua bela apresentação, Ivete Sangalo agradeceu ao público “Estou muito feliz com essa noite, com esse público que me trata com tanto amor e respeito nesses 30 anos de carreira. Vocês enlouquecem junto comigo”. Também agradeceu à família Medina por estar presente há 20 anos no Rock in Rio Lisboa no qual fez sua décima apresentação. Mandou beijos para os filhos, Marcelo, Helena e Marina e para o marido Daniel. Todos ficaram no Brasil. Em seguida foi para uma rápida coletiva de imprensa. A cantora retorna ao Brasil neste domingo.