NA FOLGA

Ivete Sangalo curte dia chuvoso pela Baía de Todos os Santos

No último sábado (20), diretamente do Distrito Federal, Sangalo foi uma das grandes atrações do Na Praia Festival. Já no domingo (21), a energia dela foi toda para o Fortal 2024, onde cantou para uma multidão que a acompanhava no Bloco Se Lança.