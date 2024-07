ESTUDAR CANÇÕES

Após viagem de luxo na Disney, filho de Ivete Sangalo volta a trabalhar com música

Aos 14 anos, o adolescente já mostrou que tem vocação para a área da música e exibiu nos stories do Instagram um trecho de uma das suas produções. "De volta aos trabalhos", escreveu.

Em janeiro, Marcelo conversou com o Alô Alô Bahia sobre suas preferências e, segundo o jovem, já tem diversas músicas feitas. "Já tenho um monte de músicas feitas que, logo mais, vocês vão ver. Estou preparando também umas músicas com uns caras top, então, estou bem empolgado", disse.

Ainda no bate-papo, ele comentou que a rotina em Salvador é de bastante estudo, mas também dedicação para focar na música, sua paixão atual.

"Dia de semana eu acordo 5 horas da manhã, vou para a escola, estudo, estudo, estudo. Chego em casa, termino tudo o que eu tenho que fazer e fico no estúdio. Aí meto marcha nas músicas. Minha mãe me dá muita orientação, muita base. E também tem coisa que eu aprendo sozinho. Com a experiência que eu tenho hoje em dia, eu vejo um arranjo, uma coisa que não encaixou muito certo, eu tento mudar e fica massa”.