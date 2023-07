James Cameron nega rumores sobre projeto baseado na tragédia do submarino Titan

O diretor James Cameron usou as redes sociais para desmentir alegações de que estaria à frente de um novo projeto baseado no desastre do submarino Titan, da empresa OceanGate. A informação foi divulgada pelo portal britânico The Sun. O cineasta que dirigiu o longa Titanic declarou que a repercussão era "ofensiva".



"Eu geralmente não respondo a rumores ofensivos na imprensa, mas preciso fazer isso agora. Não estou em negociações de um filme sobre o 'Ocean Gate', nem nunca estarei", escreveu em sua conta no Twitter.