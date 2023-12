Jaquelline vence reality 'A Fazenda 15' e leva R$ 1,5 milhão para casa

A Fazenda 15 chegou ao final na madrugada desta sexta-feira, 22, e consagrou Jaquelline Grohalski como a vencedora da temporada. Com 56,17% dos votos, ela levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.



A modelo disputou a final com os finalistas Márcia Fu, William Guimarães, o WL, e André Gonçalves.



O quarto lugar ficou com WL, que teve 5,28% dos votos.



Com 12,78%, Márcia Fu levou R$ 50 mil para casa e ficou na terceira posição.



O ator André Gonçalves ficou em segundo lugar, ganhou R$ 100 mil e teve 25,77% dos votos.