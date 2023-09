Jau vai fazer show gratuito com músicas inéditas na Caixa Cultural Salvador

O cantor Jau vai realizar um show gratuito com músicas inéditas, neste sábado (23), às 18h, na Caixa Cultural Salvador, na Av. Carlos Gomes. Para participar do evento, é necessário retirar os ingressos a partir das 9h na plataforma online Mega Bilheteria, limitado a um ingresso por CPF. O anfiteatro tem capacidade para apenas 130 lugares. No show intitulado 'O amor não é digital', Jau vai lançar um novo repertório.



Não será permitida a entrada no espaço após o início do espetáculo. A apresentação é em celebração ao Dia do Cantor comemorado na data de 27 de setembro. Para adquirir o ingresso, é necessário fazer cadastro na plataforma através deste link.