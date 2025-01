AGORA É NA JUSTIÇA

Jennifer Castro, mulher que negou assento à criança, processa a Gol por constrangimento público

Influenciadora justifica que a exposição do caso atraiu haters

Anna Luiza Santos

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 16:41

Jennifer Castro Crédito: Reprodução

Jennifer Castro, que ficou conhecida nos últimos meses como ‘mulher do avião’ por negar o assento da janela a uma criança, revelou nesta quinta-feira (23) que entrou com um processo contra a companhia aérea Gol e a advogada Eluciana Cardoso após confusão e exposição pública por não ceder lugar no voo. >

"Eles não prestaram nenhum socorro, não perguntaram se eu estava precisando de nada. Poderiam ter ido lá falar com a mulher: 'olha, você está incomodando'. Eles ficaram do lado deles. Eles poderiam ter falado comigo, duas palavras", desabafou no Podcast Cola Mais. >

A assessoria da influenciadora também justificou que o processo contra Eluciana Cardoso, mulher que gravou e publicou o vídeo, é pelos crimes de difamação e injúria. "A conduta de filmar a Jeniffer sem qualquer autorização e em um contexto absolutamente constrangedor, como aconteceu, é passível de uma reparação por danos morais", defende a assessoria. >

Jennifer ainda relata que a exposição do caso afetou sua vida negativamente. "Ela disse que teve linchamento na internet, mas eu tenho também, até hoje. Olha a quantidade de seguidores que eu tenho! Não é só os seguidores, outras pessoas aparecem pra me xingar", contou no podcast. >