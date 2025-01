CLUBE CORREIO

Jeremias Gomes recebe convidados no Baile do Rasta

Show com Edson Gomes, Adão Negro e Nengo Vieira acontece neste sábado (17) na Concha; Clube CORREIO dá 40% de desconto

Luiza Gonçalves

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 02:30

O reggaeman Jeremias Gomes Crédito: divulgação

Cantor e compositor de 32 anos, filho do Recôncavo e parte da nova geração do reggae brasileiro, Jeremias Gomes teve uma inserção natural no mundo musical. Cresceu cercado por discos e pela energia sonora que circulava em sua casa, influenciado pelo pai, Edson Gomes, uma lenda do reggae baiano, e também por tios e amigos que introduziram o gênero em seu cotidiano.

“O reggae é parte de quem eu sou. Essa vivência moldou minha identidade e me levou aos palcos. Trago comigo o compromisso de preservar as raízes dessa música”, afirma Jeremias. Neste sábado (17), o artista celebra mais um passo de sua carreira: o lançamento de audiovisual no show Baile do Rasta, às 18h, na Concha Acústica.

Unindo nomes marcantes de diferentes gerações do reggae brasileiro, canções autorais e clássicos do gênero, Jeremias espera contribuir ainda mais para a inserção do reggae como protagonista nas programações musicais da cidade.

“Salvador tem uma conexão histórica com o reggae, mas ainda carece de um circuito robusto para o gênero. O baile chega com a proposta de criar mais espaços para o reggae, tornando-o acessível ao público e fortalecendo e propagando seu movimento cultural e filosófico. Minhas expectativas são de casa cheia, com o público celebrando essa música que faz parte do cotidiano do povo e das periferias”, diz.

Baseado no repertório do audiovisual gravado no Parque da Cidade em 2024, o show foi pensado para celebrar o reggae em todas as suas dimensões, com sucessos locais, regionais e nacionais. Para essa missão, foi convocado um time de peso que se apresenta no Baile do Rasta: Edson Gomes, Adão Negro, Hélio Bentes, Nengo Vieira, Edy Vox e Ras Seles.

“Um encontro de gerações. Dividir o palco com artistas que são verdadeiros ícones do reggae brasileiro é um privilégio imenso. É um momento significativo na minha carreira, estar ao lado de grandes mestres, que hoje são meus parceiros, amigos e apoiadores”, reverencia Jeremias.

De pai para filho

Um dos momentos mais aguardados da noite, tanto pelo público quanto pelo dono da casa, é a presença no palco de pai e filho, que compartilham o mesmo amor pelo reggae. “Estar ao lado do meu pai nesse palco é emocionante e significativo. Ele é minha maior referência. Nossa relação artística é de muito aprendizado, e ele sempre foi um conselheiro sábio, que me ajuda a trilhar meu caminho”, diz o cantor.

Jeremias revela que, no início de sua carreira, ser “o filho de Edson Gomes” lhe trouxe alguns desafios: “Muitas pessoas me viam apenas como a extensão do meu pai”. No entanto, com trabalho e dedicação, garante ter construído seu espaço e encontrado sua identidade. “Hoje, sinto que essas dificuldades me fortaleceram e me ajudaram a escrever minha trajetória”, diz, acrescentando que, ao estar em cena com o pai, celebram “um legado que é muito maior do que o dos dois”.

Os planos para o Baile do Rasta incluem transformá-lo em um projeto contínuo, com outras edições em capitais brasileiras e uma realização permanente em Salvador. Jeremias também cita o desejo de colaborar e trazer ao baile artistas nacionais, como Tales, do Maneva, e Alexandre Carlo, do Natiruts, além de nomes internacionais, como Julian Marley e Tarrus Riley. Para ele, ser considerado uma das vozes da nova geração do reggae é motivo de alegria, satisfação e honra.

“Eu me sinto muito feliz por estar atuante nesse movimento. Representar um movimento cultural tão forte, que carrega história, resistência e mensagem, é uma grande responsabilidade. Para mim, o reggae vai além da música: é um estilo de vida, uma filosofia. Quero honrar esse legado e, ao mesmo tempo, ampliar o alcance dessa música, ocupando novos espaços e mostrando que ela pode dialogar com outros estilos e públicos”, finaliza.

SERVIÇO - Baile do Rasta / Sábado (18), às 19h, na Concha Acústica do TCA / Ingressos: R$ 100 e R$ 50 - Clube CORREIO dá 40% de desconto.