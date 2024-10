ROMANCE

João Guilherme fala sobre planos de se casar com Bruna Marquezine: 'Penso muito'

Durante entrevista ao programa Lady Night, comandado por Tata Werneck, o ator João Guilherme abriu o coração sobre os seus planos para o futuro com a namorada, a atriz Bruna Marquezine, e afirmou que deseja se casar em breve com a amada. Na ocasião, o filho caçula do cantor Leonardo foi submetido a um polígrafo e teve a veracidade das suas respostas analisada por um profissional.

“Você pensa em se casar novo?“, questionou Tata. “Penso muito. Por mim, eu já tava arrumando com a minha amada para estar casando já“, respondeu João, que ressaltou ainda que está “apaixonadíssimo” pela companheira. O programa vai ao ar nesta terça-feira (29), no Multishow.

João assumiu o romance com Marquezine no aniversário da artista, com uma declaração de amor e um vídeo em que apareciam aos beijos. O romance já era especulado pelo público desde julho do ano passado, quando a dupla se mostrou íntima em diversas ocasiões. Os rumores reaqueceram quando Bruna foi fotografada no colo de João Gui – de quem garantia ter uma relação apenas de amizade. Desde o vazamento da foto, os dois foram flagrados aos beijos algumas vezes e já fizeram viagens românticas à destinos como França, Japão e Itália.