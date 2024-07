VIVÊNCIAS

João Guilherme revela péssima experiência com Daniel Alves: 'O lixo que ele é'

Ator soltou o verbo durante participação no SBT

O ator João Guilherme revelou sua opinião referente ao primeiro encontro que teve com o ex-jogador Daniel Alves. Segundo o filho de Leonardo, o baiano é o famoso mais mala que conheceu.

A fala de João aconteceu no último sábado (27), durante o programa Sabadou, com Virgínia. No quadro 'Se Beber, não Fale', ele disse que encontrou o ex-preso em uma festa.