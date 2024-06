Daniel Alves aparece em foto de aniversário de Joana Sanz

Joana Sanz completou 32 anos neste domingo (09). Em seu Instagram, a modelo espanhola compartilhou algumas felicitações que recebeu. Entre as publicações, Joana também postou um clique do seu almoço intimista de aniversário.

Desde que o caso de estupro do brasileiro veio à tona, Joana e Daniel Alves viveram altos e baixos no relacionamento. O casal passou por muitas idas e vindas entre janeiro e outubro do ano passado.

Segundo o programa TardeAR, do canal espanhol Telecinco, a modelo teria desistido de se separar do jogador. A imprensa espanhola também noticiou que ela voltaria a residir em Barcelona, na residência do casal. Ela estava morando em Madri desde o início do processo do jogador de futebol.