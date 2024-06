POLÊMICA

Atacante posta foto com Daniel Alves e revolta torcedores

Jovem atleta do Villarreal postou imagem no Instagram ao lado do brasileiro e torcedores criticaram a atitude

Publicado em 13 de junho de 2024 às 20:52

O atacante do Villarreal Luis Quintero publicou nas redes sociais uma foto ao lado do ex-jogador Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio pelo crime de estupro, na Espanha.

A imagem, no entanto, causou revolta nas redes sociais. Sobretudo diante da fala postada pelo atleta do Villa nos stories.

“Muito obrigado pelo dia de hoje e seus conselhos. Admiração total pela sua carreira”, escreveu o colombiano sobre Daniel Alves, na última terça-feira (11/6), em story no Instagram. Os internautas, todavia, não perdoaram e criticaram a atitude do jogador. “Está confirmado que a cabeça dele não está funcionando. Que nojo!”, escreveu um seguidor no X (antigo Twitter). Quintero atuou na temporada passada com a camisa do La Coruña, por empréstimo. Um torcedor, inclusive, comemorou o fato de o jogador não estar mais no clube. “Repugnância total. Alegro-me que ele não siga aqui”, publicou no X.