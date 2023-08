Jogador que inspirou 'Um Sonho Possível' diz que família mentiu

Michael Oher, jogador da NFL, teve sua história contada no filme "Um sonho possível". Crédito: Divulgação

O jogador de futebol americano Michael Oher iniciou um processo contra a família que levou sua história para a tela de cinemas. Astro da NFL, Michael teve sua vida narrada no filme “Um sonho possível”, de 2009, longa-metragem protagonizado por Sandra Bullock – que interpreta a mãe adotiva do esportista.



De acordo com o ESPN, Michael entrou com uma petição alegando que a família inventou o “elemento principal” contado no filme e que usou a mentira para enriquecer às custas do nome do jogador.

No processo apresentado no Tribunal de Tennessee nesta segunda-feira, 14, Michel afirma que Sean e Leigh Anne Tuohy, casal apresentado como pais adotivos do jogador em “Um sonho possível”, nunca o adotaram oficialmente.

O jogador relembrou que, ao completar 18 anos de idade, o casal o enganou para assinar um documento que os transformavam em tutores, dando autoridade legal para fazerem movimentações e negócios em seu nome.

Além de se tornarem “guardiões legais”, o documento assinado por Michael permitiu que o casal e seus dois filhos biológicos recebessem os royalties do livro “Um sonho possível”, e do filme homônimo que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e deu à Sandra Bullock a estatueta de Melhor Atriz em 2010.

Família de "Um sonho possível" enganou jogador da NFL

De acordo com a ESPN, caso Michael tivesse sido adotado e se tornado um membro da família, ele teria o poder de lidar com os assuntos financeiros que estavam sob o seu nome.

Porém, no caso de tutela, a autoridade para tratar o assunto foi dada ao casal Tuohys, “mesmo Michael sendo um adulto legal sem deficiências físicas ou psicológicas conhecidas”.

Segundo os documentos do processo, “Michael Oher descobriu essa mentira para seu desgosto e constrangimento em fevereiro de 2023, quando soube que a tutela com a qual ele consentiu, na verdade não lhe fornecia nenhum relacionamento familiar com os Tuohys.”.

A publicação ainda explica que o jogador da NFL só teve tempo de verificar o acordo em 2016, após sua aposentadoria como jogador de futebol americano, já que na época do filme, Michael iniciava a carreira no esporte.

