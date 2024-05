Jogadoras da seleção brasileira de vôlei mantêm namoro discreto há 2 anos

As jogadoras de vôlei Sheilla Castro e Gabi Guimarães não expõe de jeito nenhum que estão namorando há 2 anos. A discrição e tentativa de evitar a vida pessoal fique em mais evidência do que o profissional.

Segundo o jornal Extra, uma fonte ligada a elas confirmou o relacionamento, mas Sheilla e Gabi tentam evitar ao máximo a exposição do namoro. Sheilla tem 40 anos, mãe de duas meninas gêmeas, frutos do relacionamento com Brenno Blassioli, ex-jogador e atual técnio de basquete do Cruzeiro. Os dois terminaram o relacionamento em 2021, em meio à pandemia.