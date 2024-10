NOVO AMOR

Johnny Massaro viaja à Chapada Diamantina com novo namorado

As imagens foram compartilhadas por Johnny nesta terça-feira, 29. Nos registros, o casal aparece curtindo uma cachoeira e posam sorridentes para a câmera. Quem também está na viagem é a atriz Lívia Silva, que recentemente interpretou a personagem Teca no remake de Renascer.

Apesar de terem feito a primeira aparição juntos há duas semanas, em uma sessão de cinema, no Rio de Janeiro, esta foi a primeira postagem dos dois nas redes sociais do artista. Eles foram vistos também, aos beijos, na plateia do show da cantora Mãeana, no Circo Voador.

Johnny, de 32 anos, está na Bahia rodando um filme com os atores Lívia Silva e Antonio Hadad e o diretor Daniel Rezende. O elenco do longa-metragem conta ainda com Rodrigo Santoro, que esteve na região no início do mês, onde aproveitou para curtir suas belezas naturais.