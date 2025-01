MUSA DE DIREITA

Jojo Todynho debocha de novas regras do Pix: 'Tem gente querendo até impeachment'

Cantora comentou que mudanças das regras irão provocar onda de violência no país

Nesta terça-feira (14), a cantora Jojo Todynho usou os stories de seu perfil do Instagram para falar sobre a polêmica envolvendo a Receita Federal e as novas regras de monitoramento de transações por meio do Pix. A influenciadora não perdeu tempo e debochou sobre o assunto.

Jojo ainda apontou que a mudança nas regras pode gerar uma onda de violência no país. "Pessoal vai começar a andar com dinheiro né? Esse negócio de ir pra porta de banco… Vamos ver se não vai começar onda de saidinha de banco, sequestro, já tô até vendo. Alô policiais, se preparem, vai ter muito trabalho".

No final, ela ainda afirmou que essa situação pode fazer com que as pessoas passem a ter consciência política. "É bom, é bom essas coisas acontecerem que as pessoas vão começando a ter consciência e noção do que está acontecendo e o povo não está vendo porque não quer ver, é isso, só Jesus por nós", disparou.