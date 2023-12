Jojo Todynho, Matuê, Livia Nunes e mais são destaque na lista da Forbes Under 30 2023

Forbes Under 30 2023. Crédito: Divulgação

O Brasil é uma fábrica de jovens talentos. Diante deste cenário, a seleção de jovens para a aguardada lista anual Forbes Under 30 se torna tarefa mais árdua a cada nova edição.



Os editores e colaboradores da Forbes Brasil tiveram o desafio de filtrar as centenas de inscrições na plataforma neste ano, até alcançar os 93 jovens de destaque, divididos em 15 categorias, classificadas de maneira inédita.



Entre os destaques estão nomes como Jojo Todynho, Matuê (foto abaixo), Livia Nunes e mais nomes que chamam a atenção por seu trabalho em diversos nichos de atividades. Confira abaixo a lista completa dos jovens talentos que fazem a diferença nos negócios, nas redes e nas mais diversas áreas.

Cada candidato foi avaliado segundo métricas e critérios objetivos e subjetivos, como faturamento, valor de mercado, aportes recebidos, alcance, impacto, criatividade, ineditismo, disrupção, relevância entre outros.

A cantora e apresentadora Jojo Todynho, de 26 anos, por exemplo, é destaque na categoria Influenciadores & Gamers.

“Eu estou na capa da Forbes, essa é a certeza que eu venci na vida. São sete anos ralando, vendedora de picolé, favelada e milionária, podem falar o que quiser mas só quem me para é Deus!”, disse Jojo sobre sua vitória pessoal. A personalidade aproveitou e deu dicas para que jovens possam se desenvolver: “Deixa eu dar uma dica para vocês: Estudem, leiam, se capacitem. Isso é muito importante. O que você faz nas horas vagas? Minhas horas vagas são preenchidas. Faça essa reflexão.”

Livia Nunes, de 24 anos, é destaque na categoria Artes plásticas, fotografia e moda.

Apresentada por Johnny Walker, a lista de 2023 apresenta categorias divididas em: Agro; Artes Dramáticas; Artes plásticas fotografia e moda; Ciência e Educação; Design; Empreendedorismo social & Terceiro Setor; Esportes; Finanças; Gastronomia; Business & Indústria; Influenciadores & Gamers; Literatura & Música; Marketing & Publicidade; Tecnologia & Inovação; Varejo & Ecommerce.

Veja a lista 'Under 30' completa

Influenciadores & Gamers - Jojo Todynho

Finanças - Juliana Furtado Hadad, sócia do Stark Bank

Marketing & Publicidade - Salomão e André Abdala, fundadores da produtora Abdala Brothers

Música & Literatura - Matuê

Tecnologia & Inovação - Daniel Peres Chor, fundador e CEO da [web/lock]

Agro - Marcos Fernando Marçal dos Santos, diretor de supply chain Latam na Marfrig

Varejo - Sérgio Kendy, Mateus Bragatto e Mateus Queiroz, fundadores da The Best Açaí

Artes dramáticas - Mayara Magri, primeira Bailarina do Royal Ballet

Ciência & Educação - Júlia Castro, pesquisadora

Empreendedorismo social & Terceiro Setor - Txai Suruí, ativista indígena

Artes plásticas, fotografias & moda - Livia Nunes Marques, influenciadora

Esportes - Gabriel Bortoleto, piloto de Fórmula 1

Business & Indústria - Luiz Guilherme Niemeyer, fundador da BonusTrack

Design - Ester Carro, fundadora do Instituto Fazendinhando

Gastronomia - Martin Casilli, chef e empresário

Confira o editoral publicado na edição 115 da Forbes:

"Eles estão mais disruptivos, mais relevantes, mais profissionais, mais talentosos, mais conscientes do que querem para si e para o mundo. Aprenderam (acho que alguns já nasceram sabendo) a usar as ferramentas do terceiro milênio para potencializar o alcance de seus feitos e ideias. Souberam alinhar seus propósitos aos anseios e demandas do nosso tempo, instintivamente ou à custa de muito estudo e preparação. Em um estalar de dedos, são vistos e ouvidos por milhões, às vezes bilhões de pessoas. Não estão para brincadeira, mesmo que, em alguns casos, o humor faça parte de suas atividades. São, sem exagero, capazes de mudar o mundo, apesar de seus poucos anos de vida.

Estou falando dos eleitos na Lista Forbes Under 30 2023, que você vai conhecer a partir da página 54. Apresentada por Johnnie Walker e patrocinada por Singularity U, a lista traz nomes como Jojo Todynho, artista e influenciadora que fez da espontaneidade sua marca registrada; Marquinhos Molina, que criou um aplicativo de compra e venda de bovinos pioneiro e que se prepara para assumir uma das maiores empresas do planeta; Mayara Magri, nada menos que a Primeira Bailarina no Royal Ballet de Londres; Júlia Castro, considerada uma das cientistas mais promissoras do mundo; Txai Suruí, uma das principais lideranças indígenas do país; e uma centena de outros jovens brilhantes – com menção especial aos atletas e paratletas que trouxeram ao Brasil recordes de medalhas nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos do Chile, entre outubro e novembro de 2023. Parabéns a todos!

Nesta edição, você vai conhecer de muito perto as emoções de safáris únicos do grupo Wilderness em Botsuana – únicos porque a proximidade com animais chega a ser assustadora, únicos por acontecerem em áreas exclusivas de conservação, únicos porque são pensados não para impactar apenas o turista, mas também as comunidades das redondezas e garantir a convivência pacífica entre a vida selvagem e a agropecuária.

Também conversamos com o chef Rodrigo Mocotó sobre a história de sua família e o Mocotó Bar, em São Paulo, que está completando 50 anos.

Você também vai conhecer – por dentro – o belíssimo e centenário Aman New York, hotel que harmoniza o Oriente e o Ocidente, o antigo e o novo no coração de Manhattan, um verdadeiro santuário de elegância, conforto e serenidade a duas quadras do Central Park.

Ainda no registro da elegância, veja quem abrilhantou a já tradicional e disputada Forbes Party, nossa festa de gala realizada no Matarazzo Ballroom, do Rosewood São Paulo.